Смертельно опасной инфекцией, похожей на грипп, заразились 11 волгоградцев

Бруцеллы остаются жизнеспособными даже в замороженных продуктах. Единственный способ не заразиться — термическая обработка. Лечение бруцеллеза продолжительное. В связи с этим в ведомстве обращаются к владельцам скота с просьбой прививать животных и не торговать непроверенной продукцией, а к потребителям — не приобретать ее на несанкционированных рынках и с рук. Ранее волгоградцам рассказали о другом смертельном заболевании, которое путают с ОРВИ, а потому поздно выявляют.