Смертельно опасной инфекцией, похожей на грипп, заразились 11 волгоградцев

Инфекция, симптомы которой схожи с гриппом, активно распространяется по территории Волгоградской области. Бруцеллез опасен своими последствиями, которые могут привести к смерти. И даже в лучшем случает это заболевание, начинаясь с лихорадки, поражает затем опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, центральную нервную и другие системы организма человека.
«Бруцеллез ежегодно регистрируется на территории Волгоградской области. В 2023 году у жителей региона было зарегистрировано 11 случаев в четырех районах — Иловлинском, Быковском, Палласовском и Среднеахтубинском. Основные его источники — овцы, козы, свиньи, крупный рогатый скот. Заразиться можно во время контакта с животными или употребляя полученные от них продукты — в сырое молоко, сливочное масло, домашний сыр, сметану, мясо», — предупреждают в волгоградском Роспотребнадзоре.
Бруцеллы остаются жизнеспособными даже в замороженных продуктах. Единственный способ не заразиться — термическая обработка. Лечение бруцеллеза продолжительное. В связи с этим в ведомстве обращаются к владельцам скота с просьбой прививать животных и не торговать непроверенной продукцией, а к потребителям — не приобретать ее на несанкционированных рынках и с рук. Ранее волгоградцам рассказали о другом смертельном заболевании, которое путают с ОРВИ, а потому поздно выявляют.