Учёные Казахстана внесли свои предложения в проект Закона о науке

«Важнейшим фактором развития науки являются исследовательские университеты: это не веяние моды, а основа для построения инновационной экономики Казахстана. Мы анализировали опыт лучших исследовательских университетов мира. Мы видим, что исследовательские университеты — это высокое качество профессорско-преподавательского состава, талант-менеджмент, востребованность результатов НИР и НИОКР, современная научно-исследовательская экспериментальная инфраструктура. На сегодня важнейший момент — предусмотреть в этом законе конкретные нормы, касающиеся будущего и модернизации исследовательских университетов. Это не потребует дополнительного финансирования, просто мы дадим министерству инструмент, который сейчас у него отсутствует», — сказала проректор.