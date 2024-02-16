Учёные Казахстана внесли свои предложения в проект Закона о науке

Казахстанские учёные заявили, что с нетерпением и надеждой ждали этот закон. Эксперты говорят, что действующие законы о науке и коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности сегодня потеряли свою актуальность и не могут отвечать реальным вызовам времени.
Мажилисмен Айдос Сарым отметил, что механически объединить два закона в один и подправить его косметически уже не получится. Он указал на ряд проблем, решение которых необходимо предусмотреть в новом законе. Среди них — привлечение молодых кадров к научной деятельности, в целом, престиж и авторитет науки, финансирование отрасли, взаимодействие науки и бизнеса,
Проректор по науке, коммерциализации и интернационализации ЕНУ имени Л. Гумилева Жанна Курмангалиева предложила ввести новый вид финансирования научной инфраструктуры исследовательских университетов.
«Важнейшим фактором развития науки являются исследовательские университеты: это не веяние моды, а основа для построения инновационной экономики Казахстана. Мы анализировали опыт лучших исследовательских университетов мира. Мы видим, что исследовательские университеты — это высокое качество профессорско-преподавательского состава, талант-менеджмент, востребованность результатов НИР и НИОКР, современная научно-исследовательская экспериментальная инфраструктура. На сегодня важнейший момент — предусмотреть в этом законе конкретные нормы, касающиеся будущего и модернизации исследовательских университетов. Это не потребует дополнительного финансирования, просто мы дадим министерству инструмент, который сейчас у него отсутствует», — сказала проректор.
Политолог Данияр Ашимбаев обратил внимание, что в законопроекте отсутствует понятие научной организации.
«Надо сформулировать, что такое научная организация и оговорить вопросы, государственная или частная, поскольку это влияет и на порядок финансирования», — отметил Ашимбаев.
Он добавил, что нужно также разобраться с определением понятия «академик».
Экономист Айдархан Кусаинов назвал ошибочным объединение в одном законе двух составляющих: науки и технологической политики.
«Закона о науке, как о научной деятельности, не получилось. Там больше разговоров вокруг науки, в смысле о том, как монетизировать, коммерциализировать, финансировать. Наука — это намного больше, чем технологическая политика. Такое объединение выкидывает образ науки, её историю и проблемы», — сказал экономист.
Кроме того, эксперты говорили о развитии научно-исследовательских структур высших учебных заведений, о необходимости регламентировать зарубежные научные стажировки.