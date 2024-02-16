В Перми рассказали о мощной вспышке на Солнце самого высокого класса

Солнце продолжает расплескивать без устали свою энергию. В первой половине дня 16 февраля произошла мощная вспышка на Солнце самого высокого класса «X2.6». Ученые зафиксировали выброс солнечной энергии в 11:53 по пермскому времени.
Чем опасна для жителей Прикамья новая вспышка на Солнце «Комсомолке» рассказал лектор Пермского планетария Виталий Францев. По его словам, Лаборатория солнечной астрономии говорит о ее малом воздействии на Землю.
«Вероятность воздействия оценивается как крайне незначительная. Событие произошло на краю солнечного облака на большом удалении от линии “Солнце-Земля”. Вероятность возникновения магнитных бурь и полярных сияний составляет меньше 5%», — отметил в разговоре Виталий Францев.
Влияние на здоровье пермяков мощная вспышка на Солнце не окажет.