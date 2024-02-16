Боец ММА Зайналов рассказал о своих ощущениях во время падения с 10 этажа

— Все говорят, что я упал, спасая кота. На самом деле, это совершенно обычная процедура. В тот вечер был не в настроении, и гололед был тогда. Все это вместе слилось. Сел на балкон, потянулся за котом, взял его и закинул обратно. Успел сказать: «Залезай, малолетний ребенок», а потом сорвался, — пояснил Магомед Зайналов.