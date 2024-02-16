Боец ММА Зайналов рассказал о своих ощущениях во время падения с 10 этажа

24-летний боец ММА Магомед Зайналов, известный под псевдонимом «Веном», рассказал «Матч ТВ» об обстоятельствах падения с 10 этажа, а также описал свои ощущения во время этого происшествия.
— Все говорят, что я упал, спасая кота. На самом деле, это совершенно обычная процедура. В тот вечер был не в настроении, и гололед был тогда. Все это вместе слилось. Сел на балкон, потянулся за котом, взял его и закинул обратно. Успел сказать: «Залезай, малолетний ребенок», а потом сорвался, — пояснил Магомед Зайналов.
Спортсмен добавил, что успел сгруппироваться и мысленно прочел короткую молитву. Сам момент полета он сравнил со «вспышкой», которая вызвала скорее удивление, а не страх.
— Удара не помню, но помню первые минуты на земле. Пытался встать, но встать не получалось, — рассказал боец.
Напомним, несчастный случай произошел вечером 23 января 2024 года. Магомед Зайналов упал с 10 этажа, после чего с серьезными травмами оказался в реанимации.