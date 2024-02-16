Сезонный прогноз погоды на весну представили синоптики Казахстана

«Март — первый месяц весны. Однако в северных областях Казахстана март еще продолжение зимы, в отдельные дни в течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода, с частыми снегопадами, метелями, не исключены гололеды и туман. Температурный фон в эти дни прогнозируется низким, ночью с 15−25-градусными морозами. На севере, центре и востоке страны в первой декаде прогнозируется повышение температуры воздуха днем до +2+7. А уже по-весеннему теплая погода порадует в третьей декаде месяца, когда в дневные часы столбики термометров могут достигнуть отметки +5+15», — сообщает в пятницу пресс-служба РГП «Казгидромет».