Сезонный прогноз погоды на весну представили синоптики Казахстана

«Март — первый месяц весны. Однако в северных областях Казахстана март еще продолжение зимы, в отдельные дни в течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода, с частыми снегопадами, метелями, не исключены гололеды и туман. Температурный фон в эти дни прогнозируется низким, ночью с 15−25-градусными морозами. На севере, центре и востоке страны в первой декаде прогнозируется повышение температуры воздуха днем до +2+7. А уже по-весеннему теплая погода порадует в третьей декаде месяца, когда в дневные часы столбики термометров могут достигнуть отметки +5+15», — сообщает в пятницу пресс-служба РГП «Казгидромет».
А для южных и юго-западных регионов Казахстана март — уже типичный весенний месяц, но не исключены частые осадки (дождь, мокрый снег). Ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0,-10 до +3+8, днем от 0,+10 до +10+18.
«В марте средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории Казахстана, выше нормы на 1 градус Цельсия — в юго-восточной части страны», — говорится в сообщении.
Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части республики, в пределах нормы — на юго-западе, в северо-западной части Казахстана.
«В апреле и мае на большей части республики температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус Цельсия, лишь в мае в северо-западной половине страны температурный фон прогнозируется около нормы. В апреле осадки на большей части республики ожидаются около климатической нормы, меньше нормы — на северо-западе РК, больше нормы — в горных районах юга, юго-востока, востока страны. В мае количество осадков предполагается около нормы на большей части республики», — уточнили синоптики.