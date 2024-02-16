Откуда начиналась Алма-Ата: от крепости до яблочной столицы

16 февраля 1854 года (по новому стилю) Военным министерством Российской империи было издано распоряжение об основании укрепления. Мы вспоминаем основные исторические события, связанные с этой датой. Казаки-китайцы, как был получен знаменитый сорт яблок апорт и сколько все-таки лет Алма-Ате. Об этом и многом другом в материале ТАСС.
Среди складов и техники
— Правда, да? Вот отсюда начиналась Алма-Ата? — спрашивает нас сотрудник гаража Адиль, глядя на избу, срубленную из горной ели. Он с интересом выслушивает короткое объяснение моей сопровождающей — краеведа Евгении Морозовой и дает нам разрешение сфотографировать избу, примыкающую к гаражу.
Она являла собой бывшую конюшню военного казачьего укрепления Верный.
«Это строение — одно из самых старых из сохранившихся построек Верного», — говорит Евгения. Она объясняет, что вообще на сегодняшний день сохранилось четыре деревянных строения из двадцати семи, существовавших на территории крепости в дореволюционный период. Хотя на «крепость» это сегодня не похоже, да и никогда не было похоже. По словам краеведа, даже изначально укрепление выглядело по-казачьи просто: деревянные строения, среди них конюшня, арсенал, караульный дом и госпиталь, обнесенные земляным валом. Остатки вала сохранились с северной стороны.
Цельную картину того, что осталось от укрепления, к сожалению, увидеть сегодня невозможно. Территория давно разделена между различными местными хозяйствующими субъектами, держащими здесь склады, и дорожно-коммунальным предприятием «Тазалык». Каждое из предприятий окружено заборами, и большинство сохранившихся крепостных построек вблизи увидеть не всегда возможно — не пускает охрана. И это при том, что территория крепости в 2021 году была объявлена городскими властями культурно-историческим памятником местного значения.
У остатков земляного вала виднеется памятная стела советского времени, сообщающая, что здесь, в военной крепости, «герои-коммунисты» во главе с комиссаром Дмитрием Фурмановым подавили контрреволюционный мятеж, устроенный гарнизоном Верного. История, как известно, описана самим Фурмановым в романе «Мятеж». Евгения напоминает, что роман стал первым художественным произведением, действия которого происходили в Верном и его преемнике Алма-Ате. До нового названия города тогда оставалось всего три года. В марте 1921 года решением ЦИКТуркестанской АССР уже советский Верный был переименован в Алма-Ату.
И в следующие 70 лет город стал одним из самых известных городов единой в то время страны. Зеленая, с прямыми широкими проспектами, окруженная горами, среди которых располагался знаменитый каток «Медео», — Алма-Ата славилась духом особого космополитизма в части смешения наций, ментальностей и кухонь. Этой особенностью обладал еще Верный. Две его станицы, а затем и город изначально закладывались как многонациональные. Их жителями были переселенцы из центральных губерний Российской империи, местное казахское население, а также уйгуры, татары, выходцы из Казани, Крыма, Оренбурга, Уфы. Причем и сами семиреченские казаки не всегда выглядели типичными казаками. «В казаки тут записывали всех, кто хотел туда записаться. Помимо славян были и казахи-казаки, и китайцы-казаки, и уйгуры-казаки, и кого там только не было. То же по вере. Были и буддисты, и иудеи», — объясняет Евгения.
Отсель грозить мы будем…
Первый камень, вернее, бревно тянь-шаньской ели в основание Верного заложили в 1854 году сибирские казаки отряда подполковника Михаила Перемышльского. После присоединения казахских родов к Российской империи отряд в количестве 214 человек прибыл сюда для возведения крепости, необходимой для сдерживания Кокандского ханства, которое имело свои виды на местный Заилийский край.
Население края вошло в первый контакт с русскими властями, когда Перемышльский прибыл с казаками в аул с требованием доставить верблюдов.
«Наши испугались и думали, что верблюды пропадут. Оказалось, что верблюды требовались для доставки муки и овса из Копала и нам не только вернули всех верблюдов, но заплатили за перевоз и за утонувших в Или. Тогда мы поверили русским и начали помогать», — рассказывал местный житель Адбан Саркутеев, чьи воспоминания приводил в одной из своих книг известный в Казахстане историк и архивист Николай Ивлев.
Вскоре население крепости и двух станиц, устроенных неподалеку, — они назывались Большая и Малая — начало разрастаться за счет переселенцев и казахов. Кстати, легендарный, до сих пор почитаемый в республике Динмухамед Кунаев, возглавлявший Советский Казахстан почти четверть века, родился много позже, в 1912 году, как раз в Большой станице. Выходец из крестьянской семьи, какое-то время он работал у купца Габдулвалиева — потомка татарских переселенцев, которые в большом количестве прибывали в этот край.
Верный же получил статус города в 1867 году — спустя 13 лет после того, как сибирские (впоследствии названные семиреченскими) казаки заложили крепость. И в тот же год город возглавил в качестве военного губернатора генерал Герасим Колпаковский, малороссийский дворянин из Харьковской губернии. При нем и возник характерный облик Верного, который позже заимствовала Алма-Ата, — где все зелено и все строго параллельно и перпендикулярно.
Петербург на Тянь-Шане
Динмухамед Кунаев, внесший огромный вклад в развитие города, отстроив практически все культовые для сегодняшнего коренного алмаатинца сооружения — от всемирно известного катка «Медео» до кинотеатра «Целинник», где назначали свидания многие парочки Алма-Аты, — признавал в своих мемуарах заслуги «коллеги» Колпаковского: «Надо отдать должное основателям города за стройную планировку улиц, заботливое и богатое их озеленение. Первым губернатором Семиречья был генерал Г. А. Колпаковский, и то, что город стал садом, во многом связано с его именем».
Озеленению Верного жесткий и одновременно дотошный генерал придавал особое значение. «За каждое высаженное дерево он платил горожанам по гривеннику, а кто не высаживал деревья в указанном месте или губил их, публично наказывался плетьми», — писал Кунаев.
Генерал мечтал «перенести» Петербург к местным предгорьям Тянь-Шаня. В фигуральном смысле, конечно.
«Колпаковского, конечно, можно назвать отцом города, — говорит Олег Белоносов, главный эксперт Центрального городского архива Алма-Аты. — Генерал был поклонником всего красивого, а самым красивым городом империи, конечно, являлся Санкт-Петербург. Поэтому губернатор требовал строить только каменные дома с не менее чем двумя-тремя этажами, с определенным количеством окон на фасаде. Улицы строились широкими, в 16 сажен, и обязательно обсаженными деревьями с двух сторон ряда».
По словам Белоносова, новая столица края была распланирована на основе прямоугольных зон с учетом ряда рек, протекавших здесь с юга на север. «И это позже помогло Алма-Ате, находящейся в котловине, лучше продуваться от смога», — замечает городской эксперт.
Отец города, Колпаковский, может также считаться в какой-то мере и отцом знаменитого алма-атинского апорта — сорта яблок, который в наши дни считается главным брендом Алма-Аты. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня лично продвигает его на международные рынки. Именно Колпаковский содействовал переселенцу из Воронежа, бывшему крепостному Егору Редько в выведении и распространении знакового сорта. «Потомки Редько рассказывали мне семейную легенду, что он и жена с тремя сыновьями целый год добирались сюда из Воронежской губернии, в пути они зачали и родили еще одного ребенка, девочку, если я верно помню», — говорит Евгения Морозова.
Апорт был получен в результате скрещивания местной дикорастущей яблони сиверс с привезенными Редько саженцами апорта. Тот европейский апорт давал плоды среднего качества. Тем сильнее ошеломили результаты селекции. Были получены яблоки невероятного вкуса и размером с небольшую дыню. Не зря, получается, Редько вез саженцы из Черноземья непростой дорогой.
В дальнейшем развитие Верного, где проживало уже около 30 тыс. человек, остановило страшное землетрясение 1887 года. Стихия буквально стерла город с лица земли, унеся жизни около 160 человек. Были разрушены все каменные постройки и большая часть деревянных. Можно представить чувства Колпаковского, ставшего к тому времени генерал-губернатором Степного края с размещением в Омске, когда он получил из Семиречья телеграмму с сообщением о гибели своего детища. Через два года он покинет Омск и поселится в Санкт-Петербурге — в городе, прообраз которого он хотел видеть у подножия Тянь-Шаня.
В Верном же, опасаясь нового землетрясения, власти запретят впредь строить дома из камня и выше двух этажей. Они не строились вплоть до 30-х годов следующего века, когда было принято решение возвести величественный театр оперы и балета имени Абая в столице Советского Казахстана.
Сто семьдесят или тысяча восемь?
С обретением Казахстаном независимости помимо проведенных масштабных политических и экономических реформ в стране изменениям подверглась и Алма-Ата — самое ее название, столичный статус и даже дата основания. В 1993 году решением властей Алма-Ата превратилась в Алматы, что в буквальном переводе означает «Яблочная». Прежнее советское название, дословно означающее «яблоко-дед», здесь сочли неверным и даже бессмысленным с точки зрения казахского языка.
Коренные алмаатинцы большей частью восприняли это спокойно — яблочная так яблочная. «Переименование прошло в очень точный момент. Неспешный город с простыми геометрическими линиями перпендикулярных улиц и трамвайных линий быстро превратился в капиталистический мегаполис со сложной топографией и автомобильным коллапсом, — говорит коренной алмаатинец, писатель Михаил Земсков. — Алма-Ата ушла в зазеркалье, оставив свое географическое пространство для уже другого города».
Затем решением первого президента республики Нурсултана Назарбаева столица переехала в северную степь в город Астану. А позже серьезно «удлинилась» история города.
В царское и советское время основание Алма-Аты неизменно отсчитывалось от 1854 года, когда было принято решение строить крепость Верный. И так было до 2016 года, когда власти Алма-Аты сообщили о праздновании в том году тысячелетия мегаполиса. При этом двумя годами ранее, в 2014 году, город провел официальные торжественные мероприятия по случаю 160-летия Алма-Аты. Власти тогда объяснили, что научным сообществом Казахстана на основе средневековых письменных источников и найденных монет получены убедительные доказательства, что на месте современного города в
«По архивным документам данных о тысячелетии города не существует, — говорит Олег Белоносов. — Хотя на месте Алма-Аты действительно были поселения, но трудно считать их городами. Это мое мнение и мнение ряда краеведов. У нас есть действительно древние города — Тараз, Шымкент и другие. И историю Алма-Аты не должен умалять тот факт, что она не может соперничать с кем-то по древности».
Как бы то ни было, датировка закрепилась, а город Верный сегодня официально выступает в Казахстане в роли «основателя современной Алма-Аты». И кажется, такая формулировка вполне устроила горожан. Алма-атинских активистов куда больше беспокоит сохранность самой крепости — нахождение исторических объектов рядом с дорожной техникой и, как утверждают казахстанские СМИ, с химическими реагентами. Городская экологическая организация «Зеленое спасение» пару лет назад сообщила на своем сайте, что обращалась к городским властям с просьбой провести реконструкцию Верненской крепости и организовать на ее территории Музей кочевой цивилизации и военного искусства. Как уточнили позже экологи, ответ пока не получен.
Алишер Ниязов.