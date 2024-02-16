Откуда начиналась Алма-Ата: от крепости до яблочной столицы

И в следующие 70 лет город стал одним из самых известных городов единой в то время страны. Зеленая, с прямыми широкими проспектами, окруженная горами, среди которых располагался знаменитый каток «Медео», — Алма-Ата славилась духом особого космополитизма в части смешения наций, ментальностей и кухонь. Этой особенностью обладал еще Верный. Две его станицы, а затем и город изначально закладывались как многонациональные. Их жителями были переселенцы из центральных губерний Российской империи, местное казахское население, а также уйгуры, татары, выходцы из Казани, Крыма, Оренбурга, Уфы. Причем и сами семиреченские казаки не всегда выглядели типичными казаками. «В казаки тут записывали всех, кто хотел туда записаться. Помимо славян были и казахи-казаки, и китайцы-казаки, и уйгуры-казаки, и кого там только не было. То же по вере. Были и буддисты, и иудеи», — объясняет Евгения.