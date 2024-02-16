Власти Татарстана ограничили продажу алкоголя во время «Игр будущего»

С 19 по 23 февраля ограничение продажи алкоголя будет действовать в торговых объектах на улицах Мусина и Чистопольской, у Казанской академии тенниса, возле Дворца единоборств «Ак Барс», 22 и 23 февраля в торговых объектах на проспекта Амирхана, улицах Хакима и Козина, а также возле Казанского цирка и у IT-парка имени Башира Рамеева, с 21 по 26 февраля и с 28 февраля по 2 марта в объектах на улицах Спартаковская, Такташа, Островского, Салимжанова и Миннуллина.



Кроме того, с 27 по 29 февраля ограничение коснется торговых объектов у спорткомплекса «Трудовые резервы» на Ершова, 19 и 20 февраля — объектов у ледового дворца «Зилант» на улицах Гарифьянова, Сыртлановой, Мавлютова, Касимовых и Камая, объектов возле манежа «Искандер» на улицах Короленко, Голубятникова и Чуйкова, 22, 28 и 29 февраля — объектов около экстрим-парка «Урам» на улице Подлужная, а также с 20 по 23 февраля возле спорткомплекса «Иннополис» в Иннополисе на улице Спортивная.



«Игры будущего» будут проходить в Казани с 21 февраля по 3 марта.



«Ъ-Казань».