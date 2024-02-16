Появилось видео парящего дорожного знака в центре Омска

Там неожиданно пошел пар из дорожного знака пешеходного перехода. Так, на видео «СуперОмска» с нескольких ракурсов можно наблюдать, как из самой «макушки» знака по воздуху простирается струя пара.
Отметим, что в ряде соцсетей в пятницу, 16 февраля 2023 года, тоже появились фото и видео с парящим дорожным указателем.
Интернет-пользователи высказали «гипотезу», что пар якобы мог появиться из-за того, что знак могли воткнуть в теплотрассу.
По наблюдениям «СуперОмска», данный объект вдоль дороги на Тарской парил и раньше. Прекращалось явление с ослаблением морозов.