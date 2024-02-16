В Ростовской области установят 1 тысячу видеокамер АПК «Безопасный город»

С этого года в системе появится новая функция по биометрическому распознаванию лиц. Также будут подключены камеры, установленные в местах массового скопления людей, на железнодорожных вокзалах и станциях всех крупных городов региона.



Постепенно видеонаблюдение в рамках АПК «Безопасный город» установят в учебных заведениях и других социальных учреждениях Ростовской области. Системой смогут воспользоваться представители правоохранительных органов.



«Сегодня у нас выстроена мощная система безопасности, но ее нужно адаптировать для решения задач, которые важны именно сегодня. Уже сейчас много преступлений удается раскрыть благодаря системе видеонаблюдения. В планах внедрение новых функционалов», — рассказал Павел Нудгин, директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.



Сейчас в регионе действует более 4,5 тыс. камер видеонаблюдения. Они размещены в 55 муниципалитетах региона.



Екатерина Жукова.