Опубликовано расписание фестиваля Intervals-2024 в Нижнем Новгороде

Опубликовано расписание фестиваля мультимедийного искусства Intervals-2024 в Нижнем Новгороде, сообщили организаторы в соцсетях.
Фестиваль пройдет с 27 апреля по 1 мая. Даты специально подобрали так, чтобы они совпадали с майскими праздниками, чтобы больше гостей из других городов смогли увидеть инсталляции.
Впервые Intervals продлится 5 дней: увеличится продолжительность выставочной программы и организуют больше образовательных мероприятий и музыкальных событий и AV-перформансов.
Концерт-открытие запланировали на 27 апреля. Городскую медиавыставку можно будет посмотреть с 28 апреля по 1 мая, а с 29 по 30 апреля — вечерние AV-перформансы. Образовательная программа пройдет 28 и 29 апреля, а ночное аудиовизуальное шоу — 28 апреля. Подробности пока держат в тайне.
«Вход на медиавыставку свободный. На образовательную программу — бесплатный по регистрации. На концерт и перформансы — по билетам», — говорится в сообщении.
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Напомним, в этом году фестиваль медиаискусства INTERVALS прошел уже в шестой раз. Его посетили более 150 тысяч человек, а работало для гостей фестиваля 14 площадок — Стрелка Пакгаузы, Гребной канал, Хоровой колледж, Госбанк, Кукольный театр, пространство ЦЕХ* и других. Работы представили медиахудожники из шести стран — России, Китая, Японии, Испаниии, Австралии и Индонезии. А участие подтвердили более 10 авторов, в том числе Покрас Лампас, Александр Абрамов, СЕТАП, dreamlaser и Fujimoto.