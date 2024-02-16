Нижегородская область прошла пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Наталия Кучеренко во время пресс-конференции 16 февраля.
— Сейчас медленно, но уверенно заболеваемость идет на спад, — пояснила Наталия Кучеренко. — Циркуляция вируса гриппа занимает уже не такую большую долю, как это было 2−3 недели назад. Да, конечно, на место гриппа придут риновирусы и аденовирусы, которые вызывают насморк, но ситуация находится под контролем.
О том, что пик заболеваемости выпадет на первую половину февраля, ранее говорила и заместитель руководителя управления Роспотребнадзора региона Наталья Садыкова.
За последнюю неделю в Нижегородской области было зарегистрировано более 21 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ. В 8,6% детских садов и школ был объявлен карантин с полной или частичной приостановкой учебного процесса.
— В рамках мониторинга за возбудителями ОРВИ за неделю обследовано более 17 тысяч человек. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно вирусами гриппа, доля которого в общей циркуляции 64%, также выделяются РС- вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, парагрипп, бокавирусы и микоплазма, — пояснили в региональном Управлении Роспотребнадзора.