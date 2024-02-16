Нижегородская область прошла пик заболеваемости гриппом и ОРВИ

— Сейчас медленно, но уверенно заболеваемость идет на спад, — пояснила Наталия Кучеренко. — Циркуляция вируса гриппа занимает уже не такую большую долю, как это было 2−3 недели назад. Да, конечно, на место гриппа придут риновирусы и аденовирусы, которые вызывают насморк, но ситуация находится под контролем.