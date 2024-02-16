Первый трамвай приехал в екатеринбургский Солнечный

Напомним, «Гортранс» уже составил расписание трамваев. Первый трамвай из Солнечного будет выезжать в 06:01, последний — в 23:24. В обратном направлении с Ботаники состав будет начинать движение в 06:40, заканчивать — в 21:58. Интервал движения составит 12−24 минуты.