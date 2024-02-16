Первый трамвай приехал в екатеринбургский Солнечный

Первым в микрорайон приехал глава города Алексей Орлов. Его на остановке уже ожидали местные жители и журналисты.
«Проложено 1,6 км трамвайной линии, установлено 58 опор, огромное количество было вынесено сетей и коммуникаций. ЛЭП перестроено более 5 км. Это колоссальная работа! Велодорожки устроены, тротуары, сделано благоустройство, весной будет совсем другой вид. Ну, а самое главное, что обеспечена транспортная доступность микрорайона Солнечный», — отметил градоначальник.
Он отметил, что в этом году началось серьезное обновление парка электротранспорта в городе. В планах екатеринбургских властей — продолжить приобретение трамваев. В ходе торжественного пуска трамвая мэру вручили часть шпалы.
Напомним, «Гортранс» уже составил расписание трамваев. Первый трамвай из Солнечного будет выезжать в 06:01, последний — в 23:24. В обратном направлении с Ботаники состав будет начинать движение в 06:40, заканчивать — в 21:58. Интервал движения составит 12−24 минуты.