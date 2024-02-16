В Петербурге просят один вечер не платить за парковку

В период с 20:00 до 23:00 16 февраля на серверах платного парковочного пространства Петербурга будут проводиться плановые работы, сообщили в официальном телеграм-канале СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». В это время петербуржцев просят не производить оплату парковки и не пополнять личный счет.