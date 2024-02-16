В Петербурге просят один вечер не платить за парковку

Водителей в Петербурге предупреждают о работах на серверах парковочного пространства. Автомобилистов просят повременить с оплатой на несколько часов.
В период с 20:00 до 23:00 16 февраля на серверах платного парковочного пространства Петербурга будут проводиться плановые работы, сообщили в официальном телеграм-канале СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». В это время петербуржцев просят не производить оплату парковки и не пополнять личный счет.
Напомним, что платная парковка в Петербурге работает с 8:00 до 20:00. Работы на серверах по большей части коснутся тех, кто захочет вечером закинуть денег на личный счет.