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В аэропорту Челябинска запретили парковку

ЧЕЛЯБИНСК, 16 февраля, ФедералПресс. В челябинском аэропорту автомобилистам запретили парковку напротив терминала прилета внутренних авиалиний.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Уважаемые пассажиры, информируем вас о временном ограничении движения на территории аэропорта. Пожалуйста, планируйте свои поездки с учетом данной информации. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.

О причинах и сроках снятия ограничений пока не известно.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин приехал на Урал с рабочим визитом. Главе государства продемонстрировали новый троллейбус «СИНАРА-6254», который собирают на «Челябинском заводе городского электрического транспорта».