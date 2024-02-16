В аэропорту Челябинска запретили парковку

«Уважаемые пассажиры, информируем вас о временном ограничении движения на территории аэропорта. Пожалуйста, планируйте свои поездки с учетом данной информации. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.