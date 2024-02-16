В мэрии оценили изменения после переноса маршруток из центра Омска

В частности, в документе говорится, что после исключения автобусов малого класса из центра города пассажиропоток на больших автобусах во втором квартале 2023 года увеличился в среднем на 15,4%.
Также в бумаге заявляется об уменьшении пробок по улице Гагарина.
«Натурная оценка интенсивности движения общественного транспорта, проходящего через остановочные пункты по улице Гагарина, показала, что после проведенных изменений маршрутной сети, количество подвижного состава, следующего в часы пик через остановочные пункты “Дом Туриста”, “Госпиталь” сократилось 267 до 148 единиц в час, что привело к снижению заторовых ситуаций».
При этом отмечается, что смещенные маршруты № 31Н, 323, 346 и 359, в итоге вернулись в центр города, так как перевозчики заменили автобусы малого класса на более вместительный транспорт.
Кроме того, для улучшения транспортного обслуживания в 2023 году маршруты № 24, 33 и 45 стали магистральными, а значит, теперь ходят чаще; по маршрутам № 23, 46, 64 и 94 пустили более вместительные автобусы; а по ряду маршрутов увеличено число автобусов, говорится в ответе мэрии.
При этом во время своего выступления на профильном комитете в четверг, 15 февраля 2024 года, глава городского департамента транспорта Вадим Кормилец подчеркнул, что нынешние проблемы с общественным транспортом связаны с нехваткой водителей. Эту проблему предполагается решать высокой стипендией обучающимся на водителей общественного транспорта, привлечением на работу женщин, а также поднятием зарплаты.
Напомним, ранее также сообщалось о запуске из центра города «вывозных» рейсов по двум популярным маршрутам.