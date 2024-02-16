В мэрии оценили изменения после переноса маршруток из центра Омска

Кроме того, для улучшения транспортного обслуживания в 2023 году маршруты № 24, 33 и 45 стали магистральными, а значит, теперь ходят чаще; по маршрутам № 23, 46, 64 и 94 пустили более вместительные автобусы; а по ряду маршрутов увеличено число автобусов, говорится в ответе мэрии.