Китайцы стали чаще приезжать в Казахстан

«Мы видим значительный рост посетителей из этих стран. Благодаря введению 14-дневного безвизового режима для граждан Китая в июле 2022 года и взаимному безвизовому режиму с ноября 2023 года количество посетителей из этой страны увеличилось в 12 раз — с 18 до 217 тысяч. После введения 14-дневного безвизового режима отмечается троекратный рост посетителей из Индии: с 28 тысяч человек в 2022 году до 78 тысяч человек в 2023 году».