Более 17 миллионов рублей выиграл в лотерею житель Пермского края

Житель Пермского края выиграл более 17 миллионов в лотерею «Рапидо», сообщает пресс-служба «Столото».
Денежный суперприз был разыгран 15 февраля. Пока победитель лотереи не обратился за выигрышем, поэтому о нём ничего не сообщают. Однако уточняется, что он из Пермского края и покупал лотерейный билет за 300 рублей, а после угадал выигрышную комбинацию.
«На данный момент известно лишь, что билет был куплен за 300 рублей в мобильном приложении “Столото”. А к победе участника привели числа 14, 20, 10, 2, 1, 11, 5, 18, отмеченные в первом поле билета, и число 4 — во втором», — пояснили в пресс-службе.
Таким образом, житель Пермского края смогу угадать все числа компинации. Так как сумма выигрыша зависит от них, он получил приз на максимальную сумму — 17 249 937 рублей.
Он участвовал в лотереи под названием «Рапидо», что означает быстрый розыгрыш: тиражи проходят каждые 15 минут.