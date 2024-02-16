Более 17 миллионов рублей выиграл в лотерею житель Пермского края

Денежный суперприз был разыгран 15 февраля. Пока победитель лотереи не обратился за выигрышем, поэтому о нём ничего не сообщают. Однако уточняется, что он из Пермского края и покупал лотерейный билет за 300 рублей, а после угадал выигрышную комбинацию.