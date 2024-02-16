В Новосибирске пропал кузбасский родственник блогера Яна Топлеса

После того как родственник перестал выходить на связь, Ян попросил жителей Новосибирска, которые что-то знают о местонахождении Анатолия, поделиться информацией. По данным местной группы «ЛизаАлерт», пропавший имеет рост 175 см, нормальное телосложение, русые волосы и серые глаза. На груди у мужчины есть татуировка. Он был одет в чёрную куртку и джинсы, в чёрные с белой надписью кроссовки.