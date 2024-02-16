В Новосибирске пропал кузбасский родственник блогера Яна Топлеса

Как сообщает «АиФ-Новосибирск», в Новосибирске 9 февраля пропал брат жены видеоблогера Яна Топлеса Анатолий Евтушенко. Последний раз 29-летнего мужчину, который приехал из Междуреченска устраиваться на работу в город-миллионник, видели в барбершопе.
После того как родственник перестал выходить на связь, Ян попросил жителей Новосибирска, которые что-то знают о местонахождении Анатолия, поделиться информацией. По данным местной группы «ЛизаАлерт», пропавший имеет рост 175 см, нормальное телосложение, русые волосы и серые глаза. На груди у мужчины есть татуировка. Он был одет в чёрную куртку и джинсы, в чёрные с белой надписью кроссовки.
Mash Siberia со ссылкой на сотрудников барбершопа, у которых стригся пропавший, пишут, что Анатолий Евтушенко жаловался на самочувствие, ему вызвали скорую и напоили чаем с конфетами. Спустя час ожидания парень ушёл, а вызов отменили.
Кузбассовец должен был пойти на собеседование, однако в компанию к назначенному времени он не явился. Родственники не знают, куда мог деться мужчина, и говорят, что на здоровье он не жаловался.