Челябинских школьников второй смены перевели на дистант

«Очень много мероприятий сейчас проходит, в связи с различными культурно-массовыми мероприятиями приняты решения. Школам рекомендовано, остальное на усмотрение директора», — сообщили в пресс-службе комитета по делам образования.
В администрации Челябинска уточнили, что руководство части школ распорядилось провести уроки в пятницу на дистанте.
Так, родители учеников рассказали в соцсетях, что на уроки сегодня не пошли ученики № 19, 56, 59, 98, 112, ОЦ № 2 и других школ. Официальной информации отмены очных занятий образовательные учреждения не озвучивают.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинской области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на дистанционное обучение перевели 271 класс из 73 школ.