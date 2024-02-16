Заболеваемость корью растет в Челябинской области

«Мы сейчас проводим вакцинацию тремя вакцинами для детей в возрасте одного года и шести лет. Вакцина, к сожалению, поступила к нам не в полном объеме. Мы получили две партии — 6 тыс. и 4 тыс. доз при условии, что наша потребность в вакцине на прошлый год составляла 48 тыс. Ожидается поставка дробная в течение первых трех месяцев этого года. Поставки были у нас в декабре и январе, ожидаем поставку февраля и марта. Надеемся, что нам в полном объеме удовлетворят всю наш заявку и мы чуть более массово начнем эту вакцинацию», — подчеркнул он.