Заболеваемость корью растет в Челябинской области

«У нас ситуация с корью очень сложная в последнее время. С прошлого года наблюдается рост заболеваемости. В Челябинской области в 2023 году было зарегистрировано 3,4 случая на 100 тыс. населения. Регистрировалась заболеваемость в основном среди непривитых лиц, единицы попадались, которые имели сведения о прививках. Эта ситуация, к сожалению, продолжается», — сообщила она.
Регистрируются как завозные случаи кори из ближнего зарубежья, так и местные среди непривитых жителей. В последнее время заболевание фиксировали у детей, которые не достигли прививочного возраста, были случаи и у тех, чьи родители отказались от вакцинации.
«Такие случаи у нас были в многодетных семьях, где родители категорически против прививать своих детей. Также регистрируются случаи у непривитых взрослых», — подчеркнула она.
В случае выявления кори в очагах проводятся противоэпидемические мероприятия. Всех, кто контактировал с больными, берут под наблюдение. Если у кого-то нет прививки, проводят экстренную иммунизацию. Непривитых детей на этот период отстраняют от посещения образовательного учреждения.
По словам начальника отдела профилактики и социально значимых заболеваний минздрава Челябинской области Дениса Коршунова, запас вакцины для экстренной иммунопрофилактики есть. Сложнее обстоит ситуация с вакциной для детей, которую ставят по национальному календарю профпрививок. Потребность в ней с учетом прошлого года составляет около 76 тыс. доз.
«Мы сейчас проводим вакцинацию тремя вакцинами для детей в возрасте одного года и шести лет. Вакцина, к сожалению, поступила к нам не в полном объеме. Мы получили две партии — 6 тыс. и 4 тыс. доз при условии, что наша потребность в вакцине на прошлый год составляла 48 тыс. Ожидается поставка дробная в течение первых трех месяцев этого года. Поставки были у нас в декабре и январе, ожидаем поставку февраля и марта. Надеемся, что нам в полном объеме удовлетворят всю наш заявку и мы чуть более массово начнем эту вакцинацию», — подчеркнул он.
Челябинцев просят вовремя обращаться за медицинской помощью с подозрением на корь. Среди симптомов отмечаются высокая температура и сыпь. «Нужно вызвать врача на дом или неотложку. Не надо идти в поликлинику. Корь — очень заразная инфекция, поэтому когда человек больной корью попадает в поликлинику, то круг контактных расширяется», — добавила Раиса Косарева.