В Екатеринбурге массовые проверки водителей пройдут с 16 по 19 февраля

В Екатеринбурге состоятся массовые проверки водителей. Рейды пройдут с 16 по 19 февраля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
— Проверки водителей направлены на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе связанных с управлением транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления, либо не имеющими такого специального права, — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
За прошедшие выходные автоинспекторами удалось отстранить от вождения шесть автомобилистов, которые были пьяными. Еще четверо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Без прав было задержано 12 автолюбителей.
В ГИБДД напомнили, что за вождения пьяным грозит наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на два года. За повторное нарушение — штраф до 300 тысяч, либо обязательные работы, либо колония до двух лет.