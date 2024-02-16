Весна придет рано, но не везде — сезонный прогноз погоды в Казахстане

АЛМАТЫ, 16 фев — Sputnik. В марте на севере Казахстана будет все еще по-зимнему холодная погода, зато в остальных регионах весна начнет вступать в свои права, прогнозируют синоптики.
В северных областях Казахстана в отдельные дни в течение марта ожидается по-зимнему холодная погода, с частыми снегопадами, метелями, не исключены гололеды и туман. Температуры ожидается низкая, ночью с 15−25-градусными морозами.
На севере, центре и востоке в первой декаде марта прогнозируется повышение температуры воздуха днем до +2+7°С. А уже по-весеннему теплая погода порадует в третьей декаде месяца, когда в дневные часы столбики термометров могут достигнуть отметки +5+15°С.
Для южных и юго-западных регионов Казахстана март — уже типичный весенний месяц, но не исключены частые осадки (дождь, мокрый снег). Ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0,-10°С до +3+8°С, днем от 0,+10°С до +10+18°С.
В марте средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории Казахстана, выше нормы на 1° — в юго-восточной части страны. Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части республики, в пределах нормы — на юго-западе, в северо-западной части Казахстана.
В апреле и мае на большей части республики температура воздуха ожидается выше нормы на 1°, лишь в мае в северо-западной половине страны температурный фон прогнозируется около нормы.
В апреле осадки на большей части республики ожидаются около климатической нормы, меньше нормы -на северо-запад, больше нормы — в горных районах юга, юго-востока, востока страны. В мае количество осадков предполагается около нормы на большей части республики.