Весна придет рано, но не везде — сезонный прогноз погоды в Казахстане

В марте средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории Казахстана, выше нормы на 1° — в юго-восточной части страны. Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части республики, в пределах нормы — на юго-западе, в северо-западной части Казахстана.