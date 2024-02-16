В центре Омска ограничат движение транспорта

Как пояснили в департаменте общественной безопасности Администрации города Омска, будет прекращено движение всех видов транспорта с 12 часов до 21 часа 18 февраля 2024 года по улице Короленко на участке от улицы Ленина до дома 2 по улице Короленко и по улице Комиссаровская на участке от улицы Съездовская до улицы Короленко. Также будет запрещена парковка всех видов транспорта с 00 часов до 21 часа 18 февраля 2024 года в местах проведения мероприятия. Предлагается маршрут объезда по улицам Съездовская, 8 Марта, Комиссаровская, Степана Разина, Ленина.