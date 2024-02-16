Туркестан и Шымкент будут включены в туры по Шелковому пути — «Kazakh Tourism»

Согласно озвученным данным, компанией в 2024 году запланировано участие в трех международных выставках — ITB Berlin (5 по 7 марта), ATM Dubai (6 по 9 мая), China Outbound Travel & Tourism Market (16 по 18 октября); а также трех роуд-шоу в городах Дели, Сеул и Куала-Лумпур с целью привлечения иностранного туристического потока. На данный момент 75% зарубежных путешественников в основном посещают Астану и Алматы. Замыкают пятерку Мангистауская и Атырауская области, а также город Шымкент.
— Легко заметить неравномерное распределение потока между дестинациями. Чтобы увеличить глубину посещений и сократить разрыв между регионами, мы ставим себе задачу по продвижению регионов с наибольшим потенциалом. В частности, ведется активная работа по включению Туркестана и Шымкента в туры по Шелковому пути, а также развитию маршрута Туркестан — Актау как самостоятельного направления. Мы уже провели ряд встреч с туроператорами Узбекистана, Турции, Кореи и других стран и закрепили намерения по включению Казахстана в действующие туры по Центральной Азии, — отметил Кайрат Садвакасов.