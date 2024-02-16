МЧС распространило экстренное предупреждение от челябинских синоптиков

Ночью 17 февраля будет минус 26−31, в горах и низинах — 35−40, на крайнем западе и крайнем юге — 20−25 градусов. Днем в субботу ожидается минус 7−12, в низинах — до 17 градусов. В ближайшие сутки удержится переменная облачность, без осадков, ветер западный, юго-западный 2−7 м/с.