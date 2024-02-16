МЧС распространило экстренное предупреждение от челябинских синоптиков

«От Челябинского Гидрометцентра получено предупреждение об опасных погодных явлениях: ночью 17 февраля в отдельных районах сохранится сильный мороз — до минус 40 градусов», — сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону.
Там призвали южноуральцев учитывать прогноз погоды при планировании поездок, соблюдать меры личной безопасности.
Ночью 17 февраля будет минус 26−31, в горах и низинах — 35−40, на крайнем западе и крайнем юге — 20−25 градусов. Днем в субботу ожидается минус 7−12, в низинах — до 17 градусов. В ближайшие сутки удержится переменная облачность, без осадков, ветер западный, юго-западный 2−7 м/с.
Ночью 18 февраля будет минус 18−23, в горах и низинах — до 28 градусов. Днем в воскресенье прогнозируется минус 6−11. Преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный 3−8 м/с, локально порывы до 13 м/с.
В Челябинске ночью 17 февраля будет минус 28−30, 18 февраля — минус 21−23. Днем в субботу уже минус 10−12, воскресенье — минус 8−10.
Добавим, информация об отмене занятий в первую смену публикуется на сайте Агентства новостей «Доступ» с 05.30 до 07.30.