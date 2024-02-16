В Челябинской области с 20 февраля могут начаться помехи в телевещании

Жителей Челябинской области предупредили о возможных помехах в телевещании с 20 февраля по 8 марта. Картинку на экранах в этот период может подпортить сезонное явление — солнечная интерференция.
Дело в том, что телевизионный сигнал передается через спутники на орбите Земли. Весной и осенью эти спутники на несколько минут в сутки оказываются (с «точки зрения» наземной приемной станции) на одной линии с Солнцем. Мощное солнечное излучение способно в такие моменты заглушить телесигнал.
В Челябинском ОРТПЦ рассказали, что постараются свести к минимуму влияние интерференции. Но на 100% застраховаться от ее «шалостей» невозможно.
— Если в период интерференции «картинка» на экране замерзает или рассыпается, перезагрузите телевизор или приставку. Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов, чтобы восстановить прием, — проинструктировали в радиотелецентре.