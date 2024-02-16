В Челябинской области с 20 февраля могут начаться помехи в телевещании

Дело в том, что телевизионный сигнал передается через спутники на орбите Земли. Весной и осенью эти спутники на несколько минут в сутки оказываются (с «точки зрения» наземной приемной станции) на одной линии с Солнцем. Мощное солнечное излучение способно в такие моменты заглушить телесигнал.