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17 февраля в Новосибирске на Обском море пройдет фестиваль иглу

Данный фестиваль будет проходить в 14-й раз.
Источник: пресс-служба мэрии Новосибирска

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, 17 февраля у пляжей «Бумеранг» и «У моря Обского» состоится зимний городской фестиваль «Иглу-2024 — Город эскимосов».

Программа мероприятия включает в себя: мастер-класс, проведение площадок-лекториев по темам: «Безопасность в зимних путешествиях», «Традиции северных народов», «Туризм»; развлекательная программа, фотозона. Уточняется, что есть возможность переночевать в иглу.

Напомним, что в прошлом году в Новосибирске зафиксировали рекорд России по строительству снежных хижин на фестивале «Иглу-2023». За шесть часов жители возвели 186 иглу.

туризм и отдых