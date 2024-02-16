17 февраля в Новосибирске на Обском море пройдет фестиваль иглу

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, 17 февраля у пляжей «Бумеранг» и «У моря Обского» состоится зимний городской фестиваль «Иглу-2024 — Город эскимосов».
Программа мероприятия включает в себя: мастер-класс, проведение площадок-лекториев по темам: «Безопасность в зимних путешествиях», «Традиции северных народов», «Туризм»; развлекательная программа, фотозона. Уточняется, что есть возможность переночевать в иглу.
Напомним, что в прошлом году в Новосибирске зафиксировали рекорд России по строительству снежных хижин на фестивале «Иглу-2023». За шесть часов жители возвели 186 иглу.