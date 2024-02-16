Ректором Омского медуниверситета переизбрана Мария Ливзан

Напомним, фактически Мария Ливзан встала во главе вуза в апреле 2018 года, до этого являясь его проректором по научно-исследовательской работе. На состоявшихся осенью того же года выборах ректора ее соперником являлся завкафедрой неврологии, доктор медицински наук, профессор Алексей Рождественский.