Ректором Омского медуниверситета переизбрана Мария Ливзан

В соответствии с установленным порядком было зарегистрировано три кандидата на пост ректора ОмГМУ:
- заведующий кафедрой фармации, начальник учебно-методического управления Екатерина Сергеевна Василевская;
- и.о. ректора, зав. кафедрой факультетской терапии и гастроэнтерологии Мария Анатольевна Ливзан;
- заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Ирина Вячеславовна Савельева.
Как сообщили в ОмГМУ, кандидат Мария Ливзан набрала 186 голосов, кандидат Ирина Савельева набрала 35 голосов, кандидат Екатерина Василевская набрала 27 голосов.
Таким образом, ректором ОмГМУ переизбрана Мария Ливзан.
Напомним, фактически Мария Ливзан встала во главе вуза в апреле 2018 года, до этого являясь его проректором по научно-исследовательской работе. На состоявшихся осенью того же года выборах ректора ее соперником являлся завкафедрой неврологии, доктор медицински наук, профессор Алексей Рождественский.