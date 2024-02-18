Россиян ожидают длинные выходные на День защитника Отечества

Она напомнила, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере при предоставлении дополнительного выходного дня. При этом работник самостоятельно решает, что для него удобнее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье.