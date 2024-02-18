Россиян ожидают длинные выходные на День защитника Отечества

«Двадцать третье февраля — нерабочий праздничный день в России. День защитника Отечества выпадает на пятницу, поэтому отдыхать россияне будут три дня, с 23 по 25 февраля: 24 и 25 — обычные выходные, а 23 — дополнительный праздничный выходной. Четверг, 22 февраля, — сокращенный на один час рабочий день (ст. 95 ТК РФ)», — объяснила РИА Новости эксперт Headhunter Татьяна Нечаева.
Она напомнила, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере при предоставлении дополнительного выходного дня. При этом работник самостоятельно решает, что для него удобнее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье.