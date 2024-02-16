В Уфе начали демонтировать главный ледовый городок

Ледовый городок работал порядка двух месяцев. Здесь же с конца декабря до середины января расположилась резиденция Деда Мороза.
По прогнозу синоптиков, на следующей неделе установится теплая погода, поэтому ответственные за содержание площадки специалисты позаботились о безопасности жителей заранее.
Работники «Горзеленхоза» подготавливают демонтаж световых фигур и пиксельной ели. В течение нескольких дней здесь будет работать целая бригада специалистов и автовышка.
Завершить демонтаж планируется до конца февраля.