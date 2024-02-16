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В Уфе начали демонтировать главный ледовый городок

В Уфе на площади имени Ленина завершена работа главного ледового городка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Источник: администрация Уфы

Ледовый городок работал порядка двух месяцев. Здесь же с конца декабря до середины января расположилась резиденция Деда Мороза.

По прогнозу синоптиков, на следующей неделе установится теплая погода, поэтому ответственные за содержание площадки специалисты позаботились о безопасности жителей заранее.

Работники «Горзеленхоза» подготавливают демонтаж световых фигур и пиксельной ели. В течение нескольких дней здесь будет работать целая бригада специалистов и автовышка.

Завершить демонтаж планируется до конца февраля.

туризм и отдых