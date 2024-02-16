Сколько стоит застройка променада в Светлогорске: отвечает губернатор

«В строительство на променаде (отель, клиника) вкладывается более 7 миллиардов рублей, создается туристическая инфраструктура, построен удобный лифт по механизму “земля в обмен на инвестиционные обязательства”, — уточнил губернатор.
Стоит отметить, что некоторое время назад непогода повредила пляжную зону в Светлогорске. Пострадали также и другие прибрежные населенные пункты. Кроме того, многие жители Калининградской области столкнулись с подтоплениями.
Напомним, что побережье Калининградской области из-за штормов лишается пляжей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, почему в Калининградской области заговорили о слиянии Светлогорска и Пионерского.