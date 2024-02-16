Новосибирца Митю Фомина забрала скорая после испытания в шоу «Выжить в Самарканде»

Напомним, что на телеканале ТНТ с 14 января стартовал второй сезон реалити-шоу «Выжить в Самарканде».
В программе участвует популярный певец из Новосибирска Митя Фомин, а также 12 человек из различных областей шоу-бизнеса. Участникам предстоит пройти разнообразные испытания. Размер выигрыша — 10 миллионов рублей.
В процессе шоу они чередуют проживание в горном лагере и роскошном отеле, а также выполняют различные задания.
Как сообщает пресс-служба ТНТ, в новом выпуске Митя Фомин нарушил правила техники безопасности, в результате чего рассек палец.
Травму он заметил после испытания. На съемочную площадку приехала скорая, которая забрала певца в больницу — рану пришлось зашивать.
«Я впервые увидел свою собственную кость. Это был шок! Я не знаю, каким макаром я мог расшибить палец до кости!», — сказал певец.
Помимо этого, Фомину диагностировали множественный оскольчатый перелом и наложили гипс.