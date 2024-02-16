Католическая церковь Беларуси высказалась против благословения однополых браков.

В сообщении говорится, что белорусская католическая церковь не намерена на практике реализовывать предложенную Ватиканом декларацию, согласно которой допускается возможность благословения пар, которые живут в нерегулярном союзе, а также однополых пар. Кроме того, сказано, что внелитургическое благословение может давать всем, кто об этом просит. Вместе с тем важно избегать благословения именно пар, которые живут в так называемом гражданском браке.