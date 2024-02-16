В Новосибирске разработали препарат от клещевого энцефалита

Сейчас человеку, которого укусил энцефалитный клещ, делают инъекцию сыворотки иммуноглобулина. Ее получают из крови переболевших людей, выделяя из нее антитела к вирусу. Но препараты крови могут содержать разные титры антител и быть недостаточно очищенными. Поэтому сибирские ученые создали искусственное антитело. Оно не токсично, более стабильно и в 500 раз сильнее сыворотки иммуноглобулина.