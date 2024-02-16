Суд обязал свердловский Минздрав выдать лекарство Мише Бахтину со СМА

«Минздрав обратился с заявлением в суд о прекращении исполнительного производства в части обеспечении лекарственным препаратом ребенка, которое было решено судом. Отменить исполнительное производство при вступившем в законную силу решении суда не представляется возможным. Мы считаем, что заявление было подано с нарушением, оснований для его удовлетворения нет», — рассказала «Ъ-Урал» юрист семьи Бахтиных Юлия Липинская. По ее словам больница «задним числом» провела консилиумы без участия семьи и приняли решение о том, что ребенку не показано обеспечение «Спинразой», однако юрист отметила, что постановление суда о предоставлении препарата подлежит немедленному исполнению. «Мы выиграли суд. Исполнительный лист остается в силе, Минздрав обязан обеспечить Мишу лекарством», — поделилась с «Ъ-Урал» мама мальчика Яна Бахтина.



Юлия Липинская добавила, что несмотря на решение суда препарат «Спинраза» так и не предоставляется Мише Бахтину. «С этим мы пытаемся бороться, именно поэтому его папа выходит на пикеты. Мы пытаемся добиться исполнения решения. Необходимость в этом лекарстве присутствует, с учетом того, что у ребенка имеется положительная динамика после приема генозаместительной терапии», — подчеркнула юрист. По ее словам, сейчас Миша Бахтин принимает препарат «Рисдиплам», который дешевле «Спинразы», но оказывает аналогичное действие. Ребенок получает данное лекарство за счет средств благотворительных фондов и семейного бюджета.



Напомним, ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал отца Миши Бахтина Дмитрия Бахтина на 10 тыс. руб. по ст. 20.2 КоАП РФ за пикет около здания полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) в связи с ожидаемым приездом Владимира Путина в Екатеринбург. Дмитрий Бахтин вышел на одиночный пикет с просьбой к президенту обеспечить сына лекарством.