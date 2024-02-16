Синоптики уточнили, когда закончится снегопад в Алматы

О сильном снегопаде городские службы предупреждали накануне.
Инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев также напомнил, что вчера, 15 февраля 2024 года, было штормовое предупреждение.
«Прогнозировалось, что утром и днем начнется дождь, который перейдет в снег. Сильные осадки начались в районе 6 утра в районе аэропорта. И уже через три часа дождь перешел в снег».
По его словам, снегопад завершится ночью.
«Снег в городе продлится до 2−3 часов ночи 17 февраля. А после ожидается погода без осадков и понижением температуры».
Стоит отметить, что обрушившийся снегопад парализовал движение в городе.
Также из-за сильного снегопада на тротуарах образовалась жижа. Как отметили в акимате южной столицы, коммунальные службы мегаполиса переведены на усиленный режим работы.
Кроме того, в Международном аэропорту Алматы отменены или задерживаются десятки рейсов.