Антисанитария и переполненные залы: навести порядок просят в аэропорту Алматы

Она отметила, что сейчас через алматинский аэропорт проходит большое количество туристов, в том числе из Китая, Индии и транзитных из Астаны.
«Все залы переполнены, очень тяжелая санитарная обстановка, не очень хорошая ситуация с багажом. И поскольку Алматы остается и будет сохранять и укреплять свой статус как столица региона и областей, мы просим обратить внимание на развитие аэропорта не только с точки зрения того, что к июню-июлю будет закончен новый терминал. Но и к тому, чтобы все-таки улучшить ситуацию с процессами — очередями, багажом
и т. д.».
Она обратилась к вице-премьер-министру Роману Скляру, который присутствовал на заседании.
«Мы очень просим, Роман Васильевич, чтобы вы это взяли на свой контроль. Если можно, провели (встречу. — Прим. Ред.) с участием министров, то есть понятно, что есть желание у нашего профильного министерства. Но и с Министерством транспорта, чтобы мы здесь разобрались».
В Казахстане есть неравномерное распределение потока туристов, считает глава нацкомпании Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.
Он тоже заявил об этом на заседании коллегии. Он отметил, что Алматы, Астана, Мангистауская, Атырауская области и Шымкент туристы любят больше всего. Кайрат Садвакасов задался вопросом, что делать с остальными регионами.