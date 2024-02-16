В Москве очищают крыши после сильного снегопада

Около 15 тысяч кровельщиков очищают крыши столичных жилых домов после сильного снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Работы продлятся еще несколько дней, в них задействовано максимальное количество сил — более 250 автоподъемников и около 15 тысяч кровельщиков», — рассказал Петр Бирюков.
Для безопасности горожан места проведения работ огораживают лентами и специальными заграждениями. Москвичам рекомендуют быть внимательными и не заходить за них.
Все городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. В столице продолжается масштабная уборка снега, коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон. В работах задействовано 14,5 тысячи единиц различной коммунальной техники.
Особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, городским вокзалам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.