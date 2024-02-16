В Москве очищают крыши после сильного снегопада

«В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Работы продлятся еще несколько дней, в них задействовано максимальное количество сил — более 250 автоподъемников и около 15 тысяч кровельщиков», — рассказал Петр Бирюков.