Власти Южной Кореи попросили нелегалов из Узбекистана покинуть страну до конца февраля

По данным Агентства внешней трудовой миграции, узбекистанские граждане, пребывающие нелегально в Южной Корее, должны подать в иммиграционную службу страны заявление о добровольном выезде за три рабочих дня до планируемой даты отъезда. При подаче заявления необходимо предоставить паспорт и билет на самолет.
В ведомстве заявили, что граждане, принявшие решение о добровольном выезде из Южной Кореи, не будут подвергаться депортации со стороны властей, что позволит им в будущем вновь въехать в страну в законном порядке.
Напомним, ранее в Южной Корее узбекистанца приговорили к 1,5 годам тюрьмы за финансирование террористической организации.