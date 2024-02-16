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Власти Южной Кореи попросили нелегалов из Узбекистана покинуть страну до конца февраля

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Граждан Узбекистана, находящихся нелегально в Южной Корее, обязали покинуть страну до 29 февраля. Они смогут вернуться в страну в законном порядке, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По данным Агентства внешней трудовой миграции, узбекистанские граждане, пребывающие нелегально в Южной Корее, должны подать в иммиграционную службу страны заявление о добровольном выезде за три рабочих дня до планируемой даты отъезда. При подаче заявления необходимо предоставить паспорт и билет на самолет.

В ведомстве заявили, что граждане, принявшие решение о добровольном выезде из Южной Кореи, не будут подвергаться депортации со стороны властей, что позволит им в будущем вновь въехать в страну в законном порядке.

Напомним, ранее в Южной Корее узбекистанца приговорили к 1,5 годам тюрьмы за финансирование террористической организации.