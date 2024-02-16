Более 5,4 млн казахстанцев совершили путешествия внутри страны — Минтуризма

— Международная открытость страны оказывает положительное влияние на рост иностранных туристов. На текущий момент действует безвизовый режим с 82-мя странами, включая такие крупные туристские рынки, как Китай и Индия. Мы видим значительный рост посетителей из этих стран. По итогам 2023 года мы ожидаем не только превышение допандемийных показателей, но и достижение исторического максимума по основным индикаторам туризма, таким как количество иностранных и внутренних туристов, мест размещения и объем оказанных услуг, что подчеркивает устойчивое развитие нашей индустрии, — добавил Ермек Маржикпаев.

