Более 5,4 млн казахстанцев совершили путешествия внутри страны — Минтуризма

Выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, министр отметил, что, согласно статистическим данным, по итогам 9 месяцев 2023 года более 5,4 млн отечественных граждан совершили путешествия внутри страны, что на 550 тысяч больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Также зафиксировано значительное увеличение количества обслуженных местами размещения иностранных туристов. За первые 9 месяцев 2023 года этот показатель вырос практически в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (9 мес. 2022 г. — 609 тысяч), достигнув более 830 тысяч человек.
Гостиницы, базы отдыха, гостевые дома, хостелы и другие места размещения по итогам 9 месяцев 2023 года суммарно заработали более 175 млрд тенге, что составляет увеличение на 36% по сравнению с доходами за аналогичный период 2022 года.
— Международная открытость страны оказывает положительное влияние на рост иностранных туристов. На текущий момент действует безвизовый режим с 82-мя странами, включая такие крупные туристские рынки, как Китай и Индия. Мы видим значительный рост посетителей из этих стран. По итогам 2023 года мы ожидаем не только превышение допандемийных показателей, но и достижение исторического максимума по основным индикаторам туризма, таким как количество иностранных и внутренних туристов, мест размещения и объем оказанных услуг, что подчеркивает устойчивое развитие нашей индустрии, — добавил Ермек Маржикпаев.