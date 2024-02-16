В Центральном районе Калининграда разрушается братская могила, ее отремонтируют

В Центральном районе Калининграда глава городской администрации обнаружила разваливающийся памятник на мемориальном комплексе. Об этом сити-менеджер Елена Дятлова рассказала на своей страничке в «ВК». Она уже приняла решение о ремонте монумента.
«Службе заказчика» дала задание срочно рассчитать стоимость и заключить прямой контракт на ремонт мемориального комплекса, — написала глава администрации.
Речь идет о памятнике на пересечении проспекта Мира с ул. Энгельса.
Коммунальщикам Елена Дятлова поручила обратить пристальное внимание на санитарное состояние сквера у братской могилы.