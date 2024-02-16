В Алматы перестало хватать гостиниц для туристов

«Сейчас, когда мы видим большой приток гостей, и это будет увеличиваться, гостиниц не хватает. Фонд устарел, и люди не могут забронировать. Не только MICE (MICE-туризм — проведение различных встреч и переговоров как в публичном формате, так и индивидуальном. — Прим. Ред.), но и те туристы которые приезжают, в том числе в область. Тоже очень просим подумать, может быть нам нужны какие-то дополнительные меры поддержки для строительства гостиниц в Алматы, для инвесторов».