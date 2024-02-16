В Калининграде врачи спасли женщину с опухолью, которая росла 60 лет

В Калининграде врачи областной больницы спасли женщину с опухолью, которая развивалась в течение 60 лет. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.
Пациентку в середине ноября 2023 года привезли в больницу на скорой с резкой болью за ухом, параличом и обвисанием левой стороны лица. Доброкачественное новообразование в ухе уже угрожало жизни 76-летней пенсонерки.
Известно, что в 1962 году женщину прооперировали по поводу отита, слуховую функцию спасти не смогли. Опухоль стала осложнение и развивалась много лет.
В областной больнице женщине провели все исследования и прооперировали.
— Холестеостома разъела всю кость и уже лежала на твердой мозговой оболочке, — отметил заведующий оториноларингологическим отделением Андрей Самко. — В будущем это привело бы к трагичному исходу. Проблема для нас также была в том, что оказался поврежденным лицевой нерв, из-за чего и произошел паралич левой части лица пациентки.
Операция длилась три часа. Врачам пришлось отделять опухоль от твердой мозговой оболочки, которая у человека очень тонкая и хрупкая, и любой ее разрыв — это самые серьезные последствия для мозговой деятельности. С помощью микроскопа микроинструментами шли по миллиметру…
Пациентку выписали, она проходит процедуру восстановления.