В Калининграде врачи спасли женщину с опухолью, которая росла 60 лет

— Холестеостома разъела всю кость и уже лежала на твердой мозговой оболочке, — отметил заведующий оториноларингологическим отделением Андрей Самко. — В будущем это привело бы к трагичному исходу. Проблема для нас также была в том, что оказался поврежденным лицевой нерв, из-за чего и произошел паралич левой части лица пациентки.