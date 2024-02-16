Профессор КФУ рассказал, когда в Татарстан придут климатические весна и лето

Спикер отметил, что такая «тёплая» тенденция действительно есть и она хорошо выражена не только в нашем регионе, но и по всей России. Какой будет предстоящая весна в республике — ранней, «дружной» или запоздалой и затяжной — пока предсказать сложно, сказал Переведенцев.