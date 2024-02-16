В Екатеринбурге появится улица имени Павла Камнева

Уральскую столицу пополнят новыми топонимами. Имена получат трамвайные остановки в микрорайоне Солнечный и новая улица. Об этом сообщает департамент информполитики Екатеринбурга.
В Орджоникидзевском районе улица, расположенная в районе улиц Тюльпановой и Полевой, будет названа в честь выдающегося российского конструктора Павла Камнева.
В Солнечном трамвайные остановки у перекрестка улиц 2-ой Новосибирской и Окружной было присвоено название Окружная.
— Принято решение поменять названия двум остановкам общественного транспорта: Эстонская — на Научно-производственное предприятие «Старт»; Лифтостроительный завод — на Молотобойцев (Чкаловский район), — рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.