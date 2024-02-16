В честь Дня защитника Отечества в Волгограде пройдет множество мероприятий

Первый концерт «Во славу героев Отечества» пройдет на сцене Волгоградского института искусств и культуры 19 февраля в 17.30. В программу вошли сольные, ансамблевые и хоровые произведения патриотической тематики.
Также 21 февраля в 18.00 в областном центре народного творчества состоится праздничный концерт «Священный долг — Родине служить».
На следующий день, 22 февраля, в 17.00 для волгоградцев в музыкально-драматическом казачьем театре покажут праздничную программу «Служить Отчизне». На сцену выйдут композитор Андрей Зуев и ансамбль казачьего театра «Станишники», а также солисты-вокалисты.
А в ТЮЗе пройдет постановка «Юрка. Картинки Сталинградского детства» о детях, переживших страшные годы войны. В ДК Ворошиловского района 23 февраля горожан вновь приглашают на этот же спектакль в 17.00.
Концерт «Отчизны верные сыны» состоится 24 февраля в 17.00 в Волгоградской филармонии. В исполнении артистов будут звучать известные песни о бесстрашных солдатах и о любви к Родине.