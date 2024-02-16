В честь Дня защитника Отечества в Волгограде пройдет множество мероприятий

На следующий день, 22 февраля, в 17.00 для волгоградцев в музыкально-драматическом казачьем театре покажут праздничную программу «Служить Отчизне». На сцену выйдут композитор Андрей Зуев и ансамбль казачьего театра «Станишники», а также солисты-вокалисты.