Памятник преданности в Тольятти попал в топ-7 монументов с глубоким смыслом

Небольшой памятник, посвященный собаке, стал настоящей достопримечательностью в Тольятти. Этот монумент символизирует верность животного, которое долгие годы ждало своего хозяина на улице. История этой преданной собаки хорошо известна среди местных жителей. Овчарку, которая провожала взглядом все вишневые автомобили «Лада», впервые заметили в 1995 году. Предположительно, хозяин погиб в аварии, и пес, получивший имя Константин, продолжил бегать за машинами до самой смерти.