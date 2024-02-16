Памятник преданности в Тольятти попал в топ-7 монументов с глубоким смыслом

Эксперты выделили семь знаковых монументов по всей России, рядом с которыми не возникает желания делать веселые селфи, а, наоборот, хочется лишь молча воспоминать и размышлять. Одним из таких мест стал памятник Преданности в Тольятти, сообщает пресс-служба сервиса путешествий tutu.
Небольшой памятник, посвященный собаке, стал настоящей достопримечательностью в Тольятти. Этот монумент символизирует верность животного, которое долгие годы ждало своего хозяина на улице. История этой преданной собаки хорошо известна среди местных жителей. Овчарку, которая провожала взглядом все вишневые автомобили «Лада», впервые заметили в 1995 году. Предположительно, хозяин погиб в аварии, и пес, получивший имя Константин, продолжил бегать за машинами до самой смерти.
Напомним, памятник верному псу Константину открыли в 2003 году. Скульптором стал Олег Клюев, а идею предложила школьница Ксения Налетова. Этот монумент стал символом преданности.