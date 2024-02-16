В Екатеринбурге часть автобусных маршрутов изменит схему движения

В субботу, 17 февраля, шесть автобусных маршрутов Екатеринбурга изменят схему своего движения. Это связано с строительством газопровода на улице Белякова, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.
Ограничения будут действовать с 09:00 до 18:00 в течение одного дня. Остановка «Улица Белякова» будет перекрыта, а потому автобусы будут ее объезжать по улицам Леваневского и Матросской.
— Автобусы, следующие по маршрутам №№ 06, 56, 57, 67, 73 и 93, изменят схему движения, — рассказали в администрации Екатеринбурга.
Для удобства автомобилистов администрация рекомендует заранее планировать маршрут движения с учетом введенных ограничений.