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Фуникулер свяжет Черниговскую набережную и ИТ-кампус в Нижнем Новгороде

Сроки появления объекта пока неизвестны.

В Нижнем Новгороде построят еще один фуникулер, который свяжет Черниговскую набережную и корпуса ИТ-кампуса «Неймарк» на улице Большие Овраги. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время презентации ИТ-кампуса 16 февраля.

Напомним, что в Нижнем Новгороде уже стартовала вторая очередь строительства ИТ-кампуса — на проспекте Гагарина возведут студенческое общежитие на 1 492 места. До этого строительство началось на улице Большие Овраги, где в будущем появятся 18 корпусов.

Также напомним, что в прошлом году на Черниговской набережной стартовал проект застройки по КРТ.

Сроки строительства нового фуникулера Глеб Никитин не сообщил.

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