Фуникулер свяжет Черниговскую набережную и ИТ-кампус в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде построят еще один фуникулер, который свяжет Черниговскую набережную и корпуса ИТ-кампуса «Неймарк» на улице Большие Овраги. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время презентации ИТ-кампуса 16 февраля.