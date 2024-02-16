Фуникулер свяжет Черниговскую набережную и ИТ-кампус в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде построят еще один фуникулер, который свяжет Черниговскую набережную и корпуса ИТ-кампуса «Неймарк» на улице Большие Овраги. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время презентации ИТ-кампуса 16 февраля.
Напомним, что в Нижнем Новгороде уже стартовала вторая очередь строительства ИТ-кампуса — на проспекте Гагарина возведут студенческое общежитие на 1 492 места. До этого строительство началось на улице Большие Овраги, где в будущем появятся 18 корпусов.
Также напомним, что в прошлом году на Черниговской набережной стартовал проект застройки по КРТ.
Сроки строительства нового фуникулера Глеб Никитин не сообщил.