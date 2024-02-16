В Петербурге объявили «жёлтый» уровень опасности из-за гололедно-изморозевых отложений.

По информации Росгидрометцентра, с 9 часов вечера до 9 часов утра следующего дня синоптики ожидают ледяной дождь, гололедицу и усиление ветра. По прогнозу, его порывы могут достигать 15−18 метров в секунду и продержатся до 9 часов утра 18 февраля.