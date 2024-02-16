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В Петербурге объявили «жёлтый» уровень опасности из-за гололедно-изморозевых отложений

В Петербурге объявили «жёлтый» уровень опасности из-за гололедно-изморозевых отложений.
Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 36% 757 мм рт. ст. +7°

«Желтый» уровень опасности объявили в Петербурге из-за образования гололедно-изморозевых отложений, сообщает 16 февраля Смольный. Этот цвет означает потенциально опасную погоду.

По информации Росгидрометцентра, с 9 часов вечера до 9 часов утра следующего дня синоптики ожидают ледяной дождь, гололедицу и усиление ветра. По прогнозу, его порывы могут достигать 15−18 метров в секунду и продержатся до 9 часов утра 18 февраля.

Кроме того, в период непогоды город снова накроет снегопад, который местами сопроводит ледяной дождь. Ночью местами возможно отложение мокрого снега.

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой воздержаться, по возможности, от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Владельцам коммерческой недвижимости советуют уделить особое внимание надежности вывесок и рекламных щитов.